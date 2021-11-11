Киев отверг предложение о временном размещении беженцев в ожидании рассмотрения их прошения об убежище в ЕС

На Украине назвали идею неуместной и предложили ее автору, депутату Бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии Нильсу Шмидту и его однопартийцам взять мигрантов к себе домой. Шмид ранее назвал временное размещение беженцев на Украине сигналом о том, что не любой прорвавшийся в Евросоюз нелегал автоматически там остается. Сейчас несколько тысяч выходцев из Ближнего Востока пытаются получить убежище в западных странах. Они разбили стихийный лагерь на польско-белорусской границе и даже пытались прорваться через ограждения, однако их остановили с помощью слезоточивого газа. Польша ввела на приграничной территории режим чрезвычайной ситуации. В Евросоюзе обвиняют в миграционном кризисе Минск, отмечая, что беженцев намерено свозят, чтобы обострить ситуацию. Белоруссии даже пригрозили новыми санкциями. Они могут коснуться и стран, откуда и через которые к белорусско-польской границе прибывают мигранты. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом объявила, что новые санкции Брюссель введет уже на следующей неделе, а Вашингтон объявит о своих в декабре.

Белорусские власти ранее объявили, что больше не будут сдерживать поток нелегальных мигрантов в Евросоюз из-за санкций Запада. Завтра ситуацию планируют обсудить на заседании ООН.

В этой связи замглавы литовского МИДа Мантас Адоменас ранее сегодня в интервью «Эху» обвинил режим Александра Лукашенко в гибридной войне и терроризме.

Франция, Эстония и Ирландия запросили обсуждение ситуации на завтрашнем заседании Совбеза ООН. Генсек организации Антониу Гутеррищ призвал решить вопрос, опираясь на международное право.

Пропускать нелегальных мигрантов в Евросоюз Лукашенко, напомню, начал с июня, в отместку за введенные против себя санкции Запада.