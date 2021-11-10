Франция анонсировала возобновление строительства атомных реакторов для достижения целей по снижению вредных выбросов

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал возобновление строительства атомных реакторов в стране для достижения целей по снижению вредных выбросов.
Макрон добавил, что решение связано также с резким ростом цен на газ и электроэнергию.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал возобновление строительства атомных реакторов в стране для достижения целей по снижению вредных выбросов.
Макрон добавил, что решение связано также с резким ростом цен на газ и электроэнергию.