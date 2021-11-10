Корпорация Google не смогла оспорить беспрецедентный штраф за нарушение антимонопольного законодательства (почти на 2,5 млрд евро). Его наложила в 2017-м году Еврокомиссия за то, что Google в результатах поисковой выдачи понижал ссылки на сторонние агрегаторы товаров в пользу собственных сервисов.
Юристы компании подали апелляционную жалобу в Европейский суд общей юрисдикции. После его отказа у Google остается последняя возможность оспорить взыскание – в Суде Европейского союза, высшей судебной инстанции ЕС.
Google не смогла оспорить штраф за нарушение антимонопольного законодательства (почти на 2,5 млрд евро)
Корпорация Google не смогла оспорить беспрецедентный штраф за нарушение антимонопольного законодательства (почти на 2,5 млрд евро). Его наложила в 2017-м году Еврокомиссия за то, что Google в результатах поисковой выдачи понижал ссылки на сторонние агрегаторы товаров в пользу собственных сервисов.