Тунберг намерена направить генсеку ООН петицию с просьбой объявить в связи с изменением климата международный режим ЧС

Шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее соратники намерены под конец климатического саммита ООН в Глазго направить генсеку организации Антониу Гутерришу петицию с просьбой объявить в связи с изменением климата международный режим ЧС третьего – то есть наивысшего — уровня.

Саммит в Глазго завершится в пятницу, он длился две недели и собрал делегации из почти двух сотен государств, правда лидеры двух крупнейших стран-загрязнителей, Китая и России, на конференцию не поехали.