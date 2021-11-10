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22:33, 10 ноября 2021

Генсек ООН: ситуация с мигрантами на белорусских границах должна решаться на основе международного права

Генсек ООН Антониу Гутерриш выступает за то, чтобы ситуация с мигрантами на белорусских границах решалась на основе международного права. Об этом объявила на брифинге официальный представитель организации Стефан Дюжаррик.

Меж тем депутат Бундестага от правящей СДПГ, представитель своей фракции по вопросам внешней политики Нильс Шмид предложил договориться о временном размещении мигрантов с Украиной. Отправка мигрантов туда на время, пока их прошения об убежище находятся на рассмотрении, по замыслу Шмида, была бы хорошим сигналом, что не любой прорвавшийся в ЕС нелегал автоматически там и останется.

На границе Белоруссии с Польшей сейчас разбили палатки тысячи мигрантов с Ближнего Востока, в основном курдов. Некоторым удается прорваться через заграждения и польских силовиков. В Варшаве действия режима Александра Лукашенко называют гибридной войной и гостерроризмом и призывают к санкциям против всех авиакомпаний, перевозящих в Минск мигрантов, а не только к Белавиа, как сейчас.

Повлиять на Лукашенко просила президента Владимира Путина канцлер Германии Ангела Меркель, но пресс-секретарь Дмитрий Песков отвечает, что Россия не несет ответственности за эту ситуацию.


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