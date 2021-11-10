В Санкт-Петербурге отказавшихся от вакцинации пенсионеров пригрозили не пускать в общественные места

Все пожилые граждане должны получить первый компонент прививки в течение ближайшего месяца, а второй – до середины января. Исключение одно – медицинский отвод от вакцинации. В противном случае они не смогут попасть в кафе, рестораны, музеи, кинотеатры, фитнес-клубы и на массовые мероприятия. Помимо этого, работающих пенсионеров угрожают отстранить от трудовой десятельности без сохранения заработной платы до окончания неблагополучного по коронавирусу периода, то есть до конца пандемии. Исполнение возложили на работодателей, а контроль — на региональное правительство.

При этом ранее местные власти отмечали, что вакцинация в Санкт-Петербурге остается добровольной, так как санкций для непривитых пенсионеров не предусмотрено.

Власти Санкт-Петербурга намерены привить не менее 80% пенсионеров, а также лиц с хроническими заболеваниями и работников некоторых сфер.