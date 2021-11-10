Брюссель введет новые санкции против режима Александра Лукашенко из-за обострения миграционного кризиса на границе Белоруссии с Евросоюзом. Это произойдет уже на следующей неделе, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом во время своего официального визита в Вашингтон.

Тем временем, Франция, Ирландия и Эстония запросили обсуждение ситуации на завтрашнем заседании Совбеза ООН. Повлиять на Лукашенко российского президента Владимира Путина призвала уходящая канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель подчеркнула в телефонном разговоре, что ситуация мигрантов на границе между Польшей и Беларусью антигуманна и абсолютно неприемлема. Исполняющий обязанности министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил накануне, что «Лукашенко закручивает опасную спираль эскалации, из которой для него самого нет выхода».

По словам немецкого политика, президент Беларуси бесстыдно использует беженцев как заложников в своей циничной борьбе за власть. При этом Лукашенко сознательно оказывает давление на ЕС и отдельные государства Евросоюза – Польшу и Литву. Тем самым он умышленно рискует жизнями людей, которые не представляют для него никакой ценности.



Хайко Маас подчеркнул, что Евросоюз не поддастся шантажу. Уже принятые меры показывают, что ЕС и его союзники решительно противостоят подлым человеконенавистническим действиям Лукашенко. Глава дипведомства ФРГ заявил, что Германия готова вместе с Евросоюзом расширить меры против режима в Беларуси. В процессе обсуждения как санкции в отношении отдельных личностей, ответственных за контрабанду людей, так и возможное экономическое эмбарго в будущем.

Меж тем, представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский объявил, что к польско-белорусской границе продолжают прибывать мигранты.

По данным немецкой полиции, только в эту страну через Белоруссию и Польшу с начала года прибыли уже свыше 9 тысяч нелегалов. Действия Лукашенко называют гибридной войной и актом государственного терроризма. Премьер-минист земли Бавария Маркус Зёдер опасается, что действия Минска могут спровоцировать в ЕС миграционный кризис, сопоставимый по масштабам с 2015 годом.