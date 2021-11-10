Норвежскому террористу Андерсу Брейвику отказали в прошении об УДО

Норвежскому террористу Андерсу Брейвику отказали в прошении, которое он подавал в связи с вопросом о своем условно-досрочном освобождении. Брейвик просил рассмотреть вопрос об УДО в зале окружного суда Осло. Между тем, суд постановил, что с учетом соображений безопасности, под рассмотрением прошения лучше специально переоборудовать спортзал тюрьмы, в которой держат Брейвика. Вопрос об УДО для него должны рассматривать в январе следующего года.

В 2011 году Брейвик устроил взрыв в центре Осло и массовый расстрел на острове Утойя. В результате погибли почти 100 человек. Брейвика приговорили к максимальному 21-летнему сроку, но его можно будет продлевать неограниченное число раз, если суд сочтет, что подсудимый не исправился.