ВОЗ: Около 80 стран не смогут к концу года вакцинировать 40% своего населения без иностранной помощи

Около 80 стран не смогут до конца года достичь глобальной цели вакцинировать 40% своего населения без иностранной помощи, — это прогноз Всемирной организации здравоохранения. С такими неутешительными выводами выступил на организованной Госдепом США тематической онлайн-конференции глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Он напомнил, что организация считает необходимым для победы над пандемией охватить прививками не менее 40% населения всех стран до конца текущего года и не менее 70% до середины следующего.

Чтобы не сорвать первый этап этого плана, богатые страны должны направить бедным бесплатно 550 миллионов доз вакцины. Половина из стран, которые не могут достичь цели самостоятельно, находятся в Африке.