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21:03, 10 ноября 2021

Эстония, Франция и Ирландия запросили обсуждение в четверг в СБ ООН ситуации на польско-белорусской границе

Об этом сообщил источник РИА Новости в Совбезе. Ранее сегодня глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые санкции против режима Александра Лукашенко из-за миграционного кризиса уже на следующей неделе, к которым в декабре присоединится и Вашингтон.

На днях около двух тысяч мигрантов разбили палаточный лагерь на границе Белоруссии и Польши. Некоторые из них сообщают, что фирмы, которые предлагают помочь попасть в европейские страны через Белоруссию, обманули их.

Польские СМИ также сообщили, что две большие группы мигрантов прорвали заграждение на границе. Отмечается, что часть проникших на территорию Польши мигрантов силовикам удалось вернуть. 


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