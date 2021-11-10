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Эксклюзив Эха 20:46, 10 ноября 2021

Тверской суд рассмотрит 11 ноября уголовное дело против муниципального депутата Кетеван Хараидзе

Ей инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. Как сказал ее адвокат Евгений Григорьева в интервью радиостанции «Эхо Москвы», это дело имеет политический характер и возбуждено для того, чтобы «убрать муниципального депутата с дороги застройщика».

«Само обвинение совершенно необоснованно, и вина Хараидзе совершенно не доказана. Застройщик был заинтересован в том, чтобы убрать Кети, потому что она чинила ему препятствия именно в сдаче в эксплуатацию этих объектов. У них был прямой конфликт с Хараидзе, все указывает на то, что дело это политическое, дело это было возбуждено фактически для того, чтобы убрать муниципального депутата с дороги застройщика», — сказала адвокат.

Муниципальному депутату инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ — до десяти лет лишения свободы). Сама К.Хараидзе, которая находится под домашним арестом, вину отрицает. Ее адвокат напомнила, что Хараидзе выступала против введения в эксплуатацию элитного ЖК в Тверском районе — «Итальянский квартал», который построили без собственной канализации и хотели подключить ее путем врезки в существующую сеть.


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