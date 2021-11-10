В Москве ночью может образоваться временный снежный покров

В Москве сегодня ночью может образоваться временный снежный покров, предупреждает телеграм-канал комплекса городского хозяйства. По данным ведомства, осадки в виде мокрого снега ожидаются с 9 вечера до 9 утра при температуре около нуля. Местами высота покрова составит до одного сантиметра.



Также прогнозируют порывистый ветер и гололедицу, в связи с чем пешеходов и автомобилистов просят быть осторожнее.