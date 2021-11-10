ЕС введет новые санкции против Белоруссии на следующей неделе

Евросоюз введет новые санкции против Белоруссии на следующей неделе, а США объявит о дополнительных санкциях со своей стороны в декабре. Об этом журналистам рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, где она сейчас находится с рабочим визитом. Слова политика приводит агентство Bloomberg.

Санкции против режима Александра Лукашенко, победу которого на выборах прошлого года страны Запада не признают, начали ужесточать в мае после инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair. В отместку за это Лукашенко начал пропускать через свою территорию в Евросоюз нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока. В Берлине, Варшаве и Вильнюсе это называют гибридной войной и государственным терроризмом.