Около 400 мигрантов спасены близ сицилийского порта Поццалло, – об этом сообщает служба береговой охраны Италии. В ведомстве отмечают, что спасательные работы у итальянских берегов в данный момент сильно осложняют плохие погодные условия.

При этом поток мигрантов Евросоюз через Средиземное море лишь усиливается – в данный момент близ острова Лампедуза стоит еще одно судно с более чем 300 мигрантами на борту (ему пока не разрешают зайти в порт), а седьмого ноября в другом сицилийском порту, Трапани, после многодневного ожидания разрешили высадиться 800 нелегалам, спасенным немецкой благотворительной организацией.