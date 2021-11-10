«Коммерсантъ»: На Сахалине осудили более 30 военных, пытавшихся за взятки попасть на войну в Сирию

На Сахалине осудили более 30 военных, которые пытались за взятки попасть на войну в Сирию, — пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах. Уголовные дела по статье, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы, кончились наказаниями в виде штрафов от 30 до 90 тысяч рублей с оплатой судебных издержек.

Осужденные платили деньги военному юристу Ивану Жаркову, трижды судимому за мошенничество, но продолжавшему работать в вооруженных силах. Ему на карту переводили от 20 до 40 тысяч, за это он обещал оформить всем командировку в Сирию, после которой любому человеку автоматически присваивается статус ветерана боевых действий с ежемесячными пожизненными выплатами и множеством льгот.

Характерно, что никто из перечисливших Жаркову деньги в Сирию так и не попал.