Курс биткоина пробил отметку в 69 тысяч долларов

Курс биткоина в очередной раз за последние дни обновил абсолютный исторический максимум, пробив отметку в 69 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные сайта CoinDesk. Таким образом, стоимость криптовалюты только за последний час прибавила более 3 тысяч долларов.

Курс криптовалюты снова пошел в рост после того, как министерство труда США отчиталось о рекордной с 1990 года потребительской инфляции в стране. Дорожают и другие криптовалюты, например, эфириум. Недавно суммарная капитализация криптовалют перевалила за 3 триллиона долларов.