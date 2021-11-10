Глава Минпросвещения: Все российские школы со следующей недели вернутся к очному формату обучения

Все российские школы со следующей недели вернутся к очному формату обучения, — пообещал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Об этом он рассказал, выступая на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Отдельно Кравцов отметил, что, поскольку федеральные коронавирусные нерабочие дни пришлись на традиционное время осенних каникул, на качество учебного процесса особого влияния ситуация не оказала. Также Кравцов отметил, что уже сейчас в традиционном режиме работают более 90% школ, а закрыты на карантин лишь 18 учебных заведений на всю страну – 0,04%.