Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела против информатора Сергея Савельева, передавшего правозащитникам беспрецедентный архив с тысячью видеозаписей пыток и изнасилований заключенных по всей стране.

Решение прекратить уголовное преследование Сергея Савельева приняли еще в конце октября, но известно об этом стало только сегодня. Защита Савельева уточняет, что никаких уведомлений не получала. При этом прокуратура Саратовской области попросила все же провести проверку случившегося и направила все материалы в Главное управление Следственного комитета.

Савельева обвиняли в неправомерном доступе к секретной информации и передаче ее в дальнейшем для распространения в СМИ. Бывший заключенный саратовской колонии смог скопировать несколько десятков гигабайт данных, в том числе видео, фото и документы, о пытках и издевательствах в тюремной больнице. Он передал их правозащитному проекту Gulagu.net, который и опубликовал материалы. После этого в несколько высокопоставленных сотрудников саратовской системы исполнения наказаний подали в отставку, около 20 человек уволили.

Сам Савельев покинул Россию. Его тайно вывезли через Африку в Европу. Он просит политическое убежище во Франции. Савельев предположил, что это сделано для того, чтобы он вернулся в Россию.

По делу о неправомерном доступе к информации полиция просила заключить Савельева под стражу, суд это поддержал. Теперь подана жалоба об отмене решения об аресте.