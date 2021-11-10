В Санкт-Петербурге сегодня открывается после ремонта историческая сцена БДТ имени Товстоногова

Сегодня вечером там дают спектакль режиссера Андрея Могучего («Три толстяка», эпизод седьмой «Учитель»), также в этом сезоне запланированы масштабные гастроли БДТ в Москве.

Театр временно играл спектакли на своей второй сцене и на сценах других петербургских театров, пока с января 2020 по ноябрь 2021 там проводились работы по гидроизоляции подвала основной сцены.

