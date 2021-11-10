В Башкирии отправили в СИЗО экс-главу штаба Навального Чанышеву, несмотря на то, что она объявила о своей беременности

Суд в Башкирии отправил в СИЗО на 2 месяца бывшую главу местного штаба Навального* Лилию Чанышеву, несмотря на то, что она объявила о своей беременности.

Чанышеву судят по статье о создании экстремистского сообщества, которая предусматривает максимальное наказание – лишение свободы до 10 лет.



* Штабы Навального - НКО, признанное иностранным агентом; экстремистская организация, запрещённая в России.