Суд в Башкирии отправил в СИЗО на 2 месяца бывшую главу местного штаба Навального* Лилию Чанышеву, несмотря на то, что она объявила о своей беременности.
Чанышеву судят по статье о создании экстремистского сообщества, которая предусматривает максимальное наказание – лишение свободы до 10 лет.
В Башкирии отправили в СИЗО экс-главу штаба Навального Чанышеву, несмотря на то, что она объявила о своей беременности
Суд в Башкирии отправил в СИЗО на 2 месяца бывшую главу местного штаба Навального* Лилию Чанышеву, несмотря на то, что она объявила о своей беременности.