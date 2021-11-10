В Петербурге внесли требования об обязательной вакцинации от ковида лиц старше 60 в нормативные акты

Такое же требование Смольный ввел в отношении страдающих хроническими заболеваниями. Теперь работодатели смогут отстранять от работы таких сотрудников в случае, если они не хотят прививаться без сохранения заработной платы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой мэрии.

Санкт-Петербург традиционно занимает второе после Москвы место среди российских регионов по заболеваемости и смертности от коронавируса, в отдельные моменты вырываясь на первое.

