Такое же требование Смольный ввел в отношении страдающих хроническими заболеваниями. Теперь работодатели смогут отстранять от работы таких сотрудников в случае, если они не хотят прививаться без сохранения заработной платы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой мэрии.
Санкт-Петербург традиционно занимает второе после Москвы место среди российских регионов по заболеваемости и смертности от коронавируса, в отдельные моменты вырываясь на первое.
В Петербурге внесли требования об обязательной вакцинации от ковида лиц старше 60 в нормативные акты
Такое же требование Смольный ввел в отношении страдающих хроническими заболеваниями. Теперь работодатели смогут отстранять от работы таких сотрудников в случае, если они не хотят прививаться без сохранения заработной платы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой мэрии.