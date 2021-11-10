Информатора правозащитного проекта Gulagu.net Сергей Савельев удалили из базы лиц, разыскиваемых МВД

С конца октября он висел в ней с пометкой «разыскивается по статье УК», теперь же при вбивании Савельева база выдает сообщение: «По запросу нет информации».

Именно Савельев передал правозащитникам архив с тысячей видеозаписей, на которых российских заключенных пытают и насилуют по всей стране от Саратова до Камчатки. После этого ряд чинов ФСИН подали в отставку. Было возбуждено несколько уголовных дел, правда, без подозреваемых. Зато уголовное дело – о неправомерном доступе к компьютерной информации – завели на самого Савельева. Сегодня постановление о возбуждении этого уголовного дела было отменено.