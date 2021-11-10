Испанские СМИ: дети и подростки-пользователи TikTok стали страдать нервными расстройствами

Испанская печать рассказывает о нервных расстройствах, которыми стали страдать дети и подростки-пользователи популярной соцсети TikTok. Испанская газета Vanguardia сообщает, что с начала пандемии все большее число тиктокеров обращаются к врачам из-за повторяющихся морганий, покашливаний, непроизвольных гримас, судорожных подергиваний головы и других частей тела. Специалисты утверждают, что в других странах это ставшее уже глобальным явление также встречается.

С недавних пор, как сказал газете руководитель отделения клиники расстройств движения в Барселоне, медики пришли к выводу, что большинство пострадавших составляют, прежде всего, девочки и подростки от 10 до 14 лет. Симптомы возникают внезапно. В медицинском сообществе их называют «TikTok-тиками» (перевод сайта Иносми).

Данный синдром обострился в условиях пандемии, когда сильно затруднен доступ к медицинским услугам и скринингу различных патологических проявлений. Усугубляет ситуацию и часто сопутствующий пандемии стресс. Эксперты советуют родителям детей и подростков контролировать потребление ими содержание постов в соцсети; необходимо, чтобы те понимали смысл потребляемого контента, обсуждали его дома, в школе и на форумах.

Уточняется, что речь идет о симптомах психогенного и психологического происхождения, а не об органическом заболевании. Лечение ведется не фармакологически, а с помощью психологических инструментов, таких как когнитивно-поведенческая терапия. Иногда проблема, в том виде, в котором она возникает, разрешается спонтанно и быстро. В других случаях требуется более длительное лечение.

Издание обращает внимание на то, что нервный тик как следствие активного пользования социальной сетью ТикТок чаще встречается у девочек, поскольку они пользуются сетями интенсивнее.