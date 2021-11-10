Google придется выплатить штраф в размере почти 2,5 млрд евро

Такое решение сегодня вынес Европейский суд. В Люксембурге поддержали решение Еврокомиссии, которое она вынесла еще 3 года назад после того, как установила, что одна из самых дорогих компаний мира Google использовала доминирующее положение на рынке в свою пользу.

IT-гигант продвигал в поисковой выдаче собственный сервис для сравнения цен на товары в интернет-магазинах. Тем временем другие подобные сайты оказывались внизу списка. Их рейтинг занижался намеренно. Таким образом, подтвердил суд, корпорация нарушала условия свободной конкуренции.

Штраф в 2,5 млрд евро стал одним из самых больших, которые когда-либо выписывали Google. Это лишь небольшая часть той суммы, которую зарабатывает компания. Только за один из кварталов этого года ее доход превысил 60 млрд долларов США, а в ноябре стоимость компании впервые в истории достигла двух трлн долларов. Она стабильно держится в топ-3 самых дорогих корпораций мира.

В самой компании решение Европейского суда считают юридически, фактически и экономически неверным.