На границу Белоруссии с Польшей за последние сутки прибыли еще 400 мигрантов из стран Ближнего Востока, сообщает белорусская пресса. По последним данным, сейчас там могут находиться около 3 тысяч человек.

В стихийном лагере, который устроили мигранты, находящиеся на белорусской стороне границы, утро началось относительно спокойно. Однако затем, как передает агентство ТАСС, ближе к полудню несколько сотен человек подошли вплотную к польским заграждениям и начали выкрикивать слова на арабском языке в сторону силовиков. Военнослужащие не реагировали до тех пор, пока один из нелегалов, как утверждается, не попытался ножом перерезать колючую проволоку. Возникший конфликт затих после того, как другие мигранты оттащили человека вглубь лагеря.

Группа из нескольких тысяч человек – преимущественно это курды — находится у границы с Польшей уже третий день: они намереваются попасть в Германию, но польские пограничники их не пускают. Некоторые мигранты утверждают, что фирмы, которые обещали им помочь добраться до стран Евросоюза, обманули их.

Между тем, польские пограничники сообщили, что за сутки пресекли почти 600 попыток незаконного пересечения границы. Правда, двум группам из нескольких десятков мигрантов минувшей ночью поначалу это сделать удалось: часть из них сразу вернули на белорусскую сторону, других пришлось разыскивать. В Варшаве уже не исключают, что в случае обострения ситуации закроют переходы на границе с Белоруссией. В Минске, в свою очередь, обвинили польских военнослужащих в насилии над мигрантами при их вытеснении со своей территории.

Тем временем польские власти также сообщили о задержании трех человек, в том числе россиянина, которых заподозрили в пособничестве нелегальной миграции. Правда, никаких подробностей в местной погранслужбе не привели.

Польша, а также Латвия и Литва на протяжении последних месяцев сообщали о резком росте числа мигрантов, которые пытаются проникнуть в эти страны со стороны Белоруссии. Правитель республики Александр Лукашенко, в свою очередь, ранее говорил, что страна из-за санкций ЕС больше не будет сдерживать потоки нелегалов.