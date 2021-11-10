В Грузии суд начал рассматривать дело о превышении полномочий в отношении бывшего президента Михаила Саакашвили.

Заседание прошло без обвиняемого, несмотря на ходатайство защиты о его личном участии. Коллегия судей посчитала, что в присутствии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нет необходимости. Министерство юстиции страны ранее рекомендовало не привозить политика на суд, чтобы избежать провокаций. Помимо этого, грузинские власти говорят и о возможных угрозах его безопасности.

Адвокат Саакашвили, напротив, уверен, что его подзащитного просто не хотят пускать на публику. Во время сегодняшнего заседания он даже покинул здание суда в знак протеста против решения проводить разбирательство без обвиняемого, который уже больше месяца держит голодовку. Бывшего главу государства ранее перевели из колонии в тюремную больницу из-за ухудшения состояния. Саакашвили добивается встречи с представителями Украины, так как имеет украинское гражданство. Несмотря здоровье политика, защита намерена просить отвод состава судей, которые не допускают его на процесс.

Михаила Саакашвили обвиняют в насильственном разгоне митинга в 2007 году и дальнейшем незаконном захвате телекомпании «Имеди». Суд сегодня решил, что по этому делу нет необходимости держать Саакашвили под стражей. Однако это не значит, что политик сможет выйти на свободу, так как он обвиняется также в избиении, убийстве, коррупции и незаконном пересечении границы. По двум уголовным делам он был заочно признан виновным. Бывший грузинский президент может провести в тюрьме как минимум 6 лет.

Накануне сегодняшнего разбирательства сторонники Саакашвили собирались на митинг в его поддержку. Следующее заседание по обвинению в превышении полномочий пройдет в конце ноября.