Журналист Иван Сафронов, по неподтверждённым данным, несколько лет встречался с военными дипломатами Японии

Журналист Иван Сафронов, которого обвиняют в госизмене, по неподтверждённым данным, несколько лет встречался с военными дипломатами Японии. Они интересовались перспективными военными разработками. Адвокат Сафронова сказал, что об этих контактах подзащитного в деле ничего не говорится.

О встречах журналиста в Москве с военными представителями Японии агентству «Интерфакс» рассказал информированный источник. Его имя не называется. Он озвучил предположительно новую версию российских спецслужб, согласно которой в период с 2012 по 2018 годы японские военные дипломаты десятки раз встречались с Иваном Сафроновым в ресторанах и гостиницах. Перед встречами обвиняемому в госизмене Сафронову – тогда военному обозревателю газеты «Коммерсант» — заранее присылали вопросы о планах поставок российских вооружений другим странам, утверждает собеседник агентства. По его словам, японцев интересовала в том числе продажа России Китаю самолётов Су-35 и подводных лодок. Журналиста спрашивали о модернизации российского вооружения и техники, ситуации на флоте, контрактах, заключённых при бывшем министре обороны Анатолии Сердюкове, утверждает источник Интерфакса.

Официального подтверждения того, что в деле Сафронова фигурируют японские военные дипломаты, нет. В материалах дела не говорится о таких контактах, речи об этом нет и в обвинительном заключении, сообщил его адвокат Иван Павлов* агентству ТАСС. Напомним, Павлова в начале недели российские власти признали иноагентом. Другой защитник Дмитрий Катчев подчеркнул, что даже если встреча с сотрудниками аппарата военного атташе Японии была, это не означает, что Сафронов совершил госизмену. Почти полтора года следствие отстаивает версию, что журналист и советник главы Роскосмоса передал секретную информацию представителю чешской разведки. Она касалась военно-технического сотрудничества Москвы в странах Африки и действий военных на Ближнем Востоке. Неделю назад стало известно о якобы передаче Сафроновым тех же данных политологу Демури Воронину, гражданину России и Германии, его в феврале арестовали по обвинению в госизмене. Сафронов вину в том же самом не признаёт.

За почти полтора года, что Сафронов находится в СИЗО, ему, по словам адвокатов, запрещают общаться с близкими и постоянно ухудшают условия содержания. В этом месяце журналиста отправили в карцер.

* Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом.