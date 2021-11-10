Управление ФСИН по Саратовской области сообщило об увольнении 18 сотрудников после проверки информации о пытках заключенных. Об этом объявил руководитель управления Антон Ефаркин.

Тем временем, правозащитный проект «Гулагу.нет» опубликовал сегодня новое видео с пытками заключенных. Основатель проекта Владимир Осечкин рассказал «Эху», что после изучения архива ФСБ и ФСИН стало очевидно, что в Саратовской тюремной больнице совершено более ста насильственных преступлений. Осечкин считает, что в ситуацию должно вмешаться руководство ФСИН.

Между тем, прокуратура прекратила уголовное дело против Сергея Савельева – программиста, который вывез из саратовской колонии архив видео с пытками. Выступая в эфире YouTube-канала «Гулагу.нет», Савельев предположил, что его таким образом хотят выманить в Россию.

Российское МВД объявило Савельева в розыск по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации, однако, Савельев успел покинуть Россию. Он попросил убежища во Франции.