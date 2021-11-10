В СИЗО №7, где содержится Сергей Зуев, сегодня побывали представители ОНК

В СИЗО №7, где содержится ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев, сегодня побывали представители Общественной наблюдательной комиссии. Ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников рассказал «Эху», что условия содержания Зуева не нарушаются. После вмешательства правозащитников, Зуеву передали личные вещи и тонометр.

Мельников признал, что нахождение 67-летнего Зуева в СИЗО осложнит оказание ему медицинской помощи и пообещал, что ОНК будет оказывать содействие в защите его прав.

Вчера Мосгорсуд отправил Зуева в СИЗО. До этого он содержался под домашним арестом. Ректор «Шанинки» проходит обвиняемым по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой о хищении более 21 миллиона рублей. Своей вины он не признает.

«Новая газета» сегодня пишет о том, что силовики разрушают университет, построенный Теодором Шаниным и Сергеем Зуевым.

Ранее более 400 ученых, академиков РАН, преподавателей и выпускников университета выступили в защиту Сергея Зуева. Они подписали открытое письмо генеральному прокурору Игорю Краснову. Они просили не отправлять Зуева в СИЗО.