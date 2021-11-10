По оценке властей, темпы распространения коронавируса в России снижаются последние три недели

30% заболевших приходятся на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 1239 человек с подтвержденным диагнозом «ковид». Это новый максимум с начала пандемии.

По данным Министерства здравоохранения, смертность от коронавируса среди пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких достигает 95%. При этом в России на ИВЛ сейчас 7 тысяч человек. Министр здравоохранения Михаил Мурашко предупредил, что в 12 российских регионов тяжелая ситуация с медицинским кислородом. Его хватит на двое суток. Мурашко сообщил так же, что в стране от коронавируса привито 53% взрослого населения, но темпы вакцинации необходимо наращивать. Глава ведомства уверяет, что вакцинированных пациентов в реанимации нет.

Вице-премьер правительства Татьяна Голикова считает, что вакцинацию от коронавируса должны пройти все россияне, у которых нет медицинского отвода. Особое внимание следует уделять пожилым гражданам.

Вчера главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова ввела в городе обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Первым компонентом вакцины этим группам нужно привиться до 15 декабря, а вторым – до 15 января 2022 года.

В Кремле сегодня заявили, что на федеральном уровне пока не принималось решения об обязательной вакцинации. Президент Владимир Путин неоднократно говорил о том, что не поддерживает обязательную вакцинацию.

Между тем, сенатор Андрей Клишас считает, что введение в России обязательной вакцинации от коронавируса не нарушило бы конституционные права граждан, однако, для этого нужно принять федеральный закон.

Законопроект о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок был внесен в Госдуму весной. 15 июня его должны были рассматривать во втором чтении, но он был снят с повестки и с тех пор депутаты к нему не возвращались.



Политолог Алексей Чеснаков не считает, что россияне будут делать прививки из-за боязни наказания. Об этом он сказал в эфире «Эха». Чеснаков сомневается, что будет массовое возмущение россиян из-за введения обязательной вакцинации от коронавируса.