NASA перенесла высадку астронавтов на Луну на 2025 год, — передает телеканал CNBC. К отсрочке, по заявлению космического агентства, привела, в том числе, судебная тяжба между двумя крупнейшими частными космическими компаниями-подрядчиками – Blue Origin Джеффа Безоса и SpaceX Илона Маска. Судебные разбирательства стоили проекту как минимум семи потерянных месяцев.

Ранее высадка на Луну назначалась на 2024 год. Об этих планах объявил во время своего президентства еще предшественник Джо Байдена Дональд Трамп.