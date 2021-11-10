Корпорации Google не удалось оспорить штраф в 2 млрд 400 млн евро за нарушение антимонопольного законодательства

Корпорации Google не удалось оспорить рекордный в своей истории штраф за нарушение антимонопольного законодательства на 2 млрд 400 млн евро евро. Его наложила в 2017 году Еврокомиссия за то, что Google понижал в результатах поисковой выдачи ссылки на сторонние агрегаторы товаров в пользу собственных сервисов. Юристы компании подали апелляционную жалобу в Европейский суд общей юрисдикции.

После его решения у Google остается последняя возможность оспорить взыскание – в Суде Европейского союза, высшей судебной инстанции ЕС.