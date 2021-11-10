Прекращено уголовное дело против Сергея Савельева, передавшего Gulagu.net архив с пытками в колониях

Об этом говорится в телеграм-канале Gulagu.net.

Сергей Савельев работал администратором камер видеонаблюдения в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, когда отбывал девятилетний срок заключения по обвинению в перевозке наркотиков. Он вынес оттуда флешку с примерно тысячью записей пыток и изнасилований по всей стране от Саратова до Камчатки.

На Савельева заводили дело о неправомерном доступе к компьютерной информации, он был заочно арестован, теперь постановление о возбуждении дела отменено.

Сергей Савельев уехал из России и попросил политическое убежище во Франции.