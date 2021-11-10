Жители села Лужицы в Ленинградской области собирают подписи против строительства дороги к газовому заводу

Масштабные работы грозят уничтожить древнее кладбище, а также деревню, в котором проживает целый маленький но отдельный народ. На территории Усть-Луги создают особую экономическую зону. Там «Газпром», в частности, разместит гигантский завод по сжижению газа, он должен стать самым большим во всей России.

Конечно, таким проектам не обойтись без дороги для огромных грузовиков. Ее уже начали строить, магистраль проходит мимо небольшой деревни под названием Лужицы. Она уникальная, это последнее в России место компактного проживания малого финно-угорского народа водь. По переписи, всего их – 64 человека, в Ленинградской области живет примерно половина. Здесь есть и свое старое кладбище, его история насчитывает несколько столетий. Местные жители рассказали изданию 47 News, что из-за строительства дороги камни уже начали сползать в воду, они опасаются, что весь некрополь может погибнуть. Также, по их словам, речка, из которой они набирают воду, испортилась – стала грязной. Леса вокруг ради новой дороги вырубают.

На масштабной стройке будут задействованы, по разным подсчетам, до 70 тысяч человек. Жители маленькой Лужицы, вдоль которой прокладывают основной подъезд к стройплощадке, опасаются, что их самобытная деревня попросту не переживет такого натиска цивилизации. Они собирают подписи с просьбой перенести дорогу в другое место. Строительство дороги к газовому заводу собираются закончить к следующему лету.