В ЕС могут ввести санкции против авиакомпаний, помогающих режиму Лукашенко перевозить мигрантов с Ближнего Востока

В Евросоюзе могут ввести санкции против всех авиакомпаний, которые помогают режиму Александру Лукашенко массированно перевозить мигрантов с Ближнего Востока в Белоруссию. Об этом написал у себя в твиттере член Европарламента и бывший дипломат Михаэль Галер.

Политолог Андрей Суздальцев в интервью телеканалу РБК отметил, что за кризис с мигрантами на границе Белоруссии с Польшей и Литвой ответственность несёт Минск. Суздальцев добавил, что конфликт на границе может быть выгодным для Лукашенко, он попросит у Москвы денег, и уже будет не до интеграции Белоруссии с Россией.

Ранее сегодня премьер Польши назвал ситуацию на границах с Белоруссией «актом государственного терроризма со стороны Минска» и призвал заблокировать перелеты в Белоруссию с Ближнего Востока, не уточнив при этом, как именно. Свои войска к границе для остановки пытающихся прорваться толп мигрантов стянула и Литва. От лица всего Евросоюза обеспокоенность в связи с кризисом выразил глава Еврокомиссии Шарль Мишель.