18 сотрудников ФСИН, по данным тюремного ведомства, уволены из-за пыток

Отставки коснулись управления ФСИН по Саратовской области. Кто именно был уволен, не уточняется. При этом известно, что после публикации кадров пыток в колониях, работу потеряли начальник тюремной больницы и глава службы исполнения наказаний.

Еще 11 неназванных человек понесли дисциплинарную ответственность. Наказание своих сотрудников в ведомстве назвали «строжайшим», но никакие подробности больше не раскрыли.

Увольнения начались при новом руководстве областного отделения службы. Прежнего главу временно заменили полковником из Москвы Антоном Ефаркиным. Совместно с группой других сотрудников центрального аппарата ведомства он отправлен расследовать пытки.

В интервью журналистам Ефаркин заверил, что сделает все, чтобы пыток в будущем не повторилось.

Правозащитный проект Gulagu.net впервые опубликовал записи пыток заключенных еще более месяца назад. После этого силовики сообщили о возбуждении семи уголовных дел.