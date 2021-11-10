На границу Белоруссии с Польшей продолжают прибывать выходцы с Ближнего Востока

Сегодня в стихийном лагере на приграничной территории находятся более трех тысяч человек, в том числе 500 детей. За последние сутки туда пришли еще около 400 человек, пишет белорусская пресса. Польские пограничники мигрантов не пропускают. Власти страны даже угрожали полностью закрыть границу с Белоруссией. Пока там ввели режим чрезвычайного положения. Оба государства стягивают военных, опасаясь обострения ситуации.

Ранее мигранты пытались прорваться в Польшу через ограждения, однако их остановили, применив слезоточивый газ. Сообщалось также о выстрелах, но информации о пострадавших или погибших нет. Выходцы с Ближнего Востока разбили на приграничной территории лагерь. Варшава обвиняет Минск в создании кризиса на границе и называет происходящее государственным терроризмом. Белорусские власти ранее объявили, что больше не будут сдерживать поток нелегальных мигрантов в Евросоюз из-за санкций Запада.

В Кремле позицию Белоруссии назвали ответственной и отметили, что готовы оказывать, прежде всего, экономическую помощь стране.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что миграционный кризис на границе с Белоруссией должен решаться путем диалога.

Лавров отметил, что вопрос о посредничестве в решении кризиса перед Россией не ставился.

В свою очередь, глава белорусского министерства иностранных дел Владимир Макей назвал безмозглой политику некоторых европейских руководителей.

Как выразился Макей, некоторые политики в Европе умеют только «размахивать топором санкций». При этом он заверил, что Минск вместе с Москвой найдет адекватный ответ на искусственно создаваемую угрозу на границе.



Польша предложила Евросоюзу заблокировать полеты в Белоруссию из стран Ближнего Востока. Варшава не исключает полного закрытия границы с Белоруссией.