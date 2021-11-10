Политолог: Основной целью переговоров по Афганистану для «Талибана» является международное признание организации

Основной целью переговоров по Афганистану для «Талибана*» является международное признание организации. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» востоковед, политолог Елена Супонина.

«Конечно, для талибов, которые продолжают оставаться запрещенной организацией как в России, так и во многих других странах, цель всех этих переговоров – это добиться признания и добиться денег. Без финансовой помощи они задохнутся. Правда, на мой взгляд, они и с денежной помощью не очень справятся с тем, чтобы восстановить страну, у них не хватает на это опыта и не хватает понимания необходимости создание широкой коалиции», — сказала она.

Эксперт отметила, что участники переговоров придерживаются разных позиций по поводу дальнейшей стратегии в отношении Афганистана.

«В частности, Индия именно в эти дни провела свою встречу представителей соседей Афганистана, но на эту встречу не приехали ни представители Китая, ни представители Пакистана, хотя были представители многих других стран, в том числе России. Страны будут пытаться проводить каждый свою линию, несмотря на все попытки договориться они, скорее всего, толком не договорятся, но процесс продолжается», — заключила она.

Е.Супонина также обратила внимание на важность визита нового американского представителя по Афганистану Томаса Уэста, который ранее не посетил встречу по Афганистану в Москве. По ее словам, это показывает интерес США к теме.

Встреча расширенной «тройки» по Афганистану состоится 11 ноября в Исламабаде. В расширенный состав входят такие страны как Россия, США, Китай и Пакистан.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.