Голикова заявила, что все россияне, у которых нет медотвода от вакцинации от COVID, должны ее пройти

«Все вакцины от коронавируса, которые зарегистрированы в РФ, эффективны и безопасны», — отметила она.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сказала, что для достижения коллективного иммунитета в 80%, «нужно уже сейчас привить порядка 22 миллиона человек и ревакцинировать порядка 9 миллионов человек».

Голикова поручила дополнительно организовать индивидуальную работу с пожилыми для разъяснения правильности вакцинации от коронавируса. По ее словам, сейчас в России привиты от коронавируса 44,7% людей старше 60 лет.