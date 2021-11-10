Нахождение ректора Шанинки Зуева в СИЗО осложнит оказание ему медицинской помощи – ОНК

Нахождение ректора Шанинки Сергея Зуева в СИЗО осложнит оказание ему медицинской помощи. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

«Его помещение под стражу выглядит очень странным. Конечно, будет осложнено оказание какой-то медицинской помощи, постараемся, исходя из того, что имеем, помогать ему в защите его прав, в том числе на оказание медицинской помощи», — сказал он.

А.Мельников отметил, что ректор Шанинки был перевезен в СИЗО ночью.

«Члены ОНК Москвы посетили ректора Шанинки Сергея Зуева, который был ночью доставлен в следственный изолятор номер 7. В данный момент он находится в двухместной камере. Сегодня утром он чувствовал повышенное давление, ему потребовался тонометр, но сумку с личными вещами ему взять не дали. Причина неизвестна. В связи с этим ему сегодня не удалось измерить давление. При нас ему передали личные вещи и тонометр», — заключил он.

Ректора Московской Высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева обвиняют в хищении 21 миллиона рублей в рамках расследования дела бывшего замминистра просвещения Марины Раковой. Ректор ранее находился под домашним арестом, однако прокуратура добилась его помещения в СИЗО.