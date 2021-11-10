Суд Евросоюза оштрафовал компанию Google на почти 2,5 миллиарда евро за нарушения антимонопольных законов

Суд посчитал доказанным факт злоупотребления компанией своим доминирующим положением на рынке. Расследование ранее проводила специально созданная комиссия. Она проанализировала работу одного из самых известных сервисов Google — поисковой системы. Специалисты пришли к выводу, что на первых местах при просмотре результатов поиска пользователь видел сначала продукты и проекты компании, а только затем ее конкурентов. Свою вину IT-гигант не признает и сообщал о намерении оспаривать вердикт регулятора. Судебные тяжбы продолжаются последние четыре года. В Европейском суде против Google рассматриваются еще два иска о нарушении антимонопольного законодательства с многомиллиардными санкциями, в том числе рекордный на 4 миллиарда 200 миллионов евро о подавлении конкуренции с помощью одной из самых популярных мобильных операционных систем Android.

Сегодняшнее решение суда Евросоюза не является окончательным и может быть обжаловано в высшем Европейском суде.