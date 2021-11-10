Жителя Крыма задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Это — бывший депутат горсовета Ялты.

Юрий Ломенко 4 года назад стал передавать украинским спецслужбам информацию о российских силовиках, утверждает ФСБ, считающая, что эти данные являются государственной тайной. Как именно это происходило и какой объем информации он успел передать, не уточняется. По версии спецслужб, подозреваемый занимался шпионажем на протяжении одного года.

Суд уже поместил Ломенко под стражу. Он был депутатом «Единой России». Срок его полномочий еще не истек, но он сдал мандат две недели назад. Как утверждают в самом горсовете, по собственному желанию.

Дело Ломенко — уже как минимум шестое, возбужденное с начала года против граждан России за щпионаж в пользу Украины. Как отмечает агентство ТАСС, с 2014 года всего силовики обвинили в этом более 30 человек.

Бывшему ялтинскому депутату грозит до 20 лет лишения свободы.