Тбилисский городской суд начал рассмотрение дела бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили

Это связано с разгоном митинга 7 ноября 2007 года. Самого Саакашвили в суд не доставили. Пенитенциарная служба сообщила, что решение принято ради безопасности обвиняемого. В свою очередь, защита требует обеспечить присутствие Саакашвили в суде. По словам адвокатов, экс-президент, несмотря на состояние здоровья, готов участвовать в процессе.

Тем временем, сторонники Саакашвили пришли к зданию Тбилисского городского суда. Туда же стянута полиция. Ранее, в ходе акции протеста, были задержаны 46 человек.