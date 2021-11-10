Z Архив новостей новости
5 5 6 1430
Эксклюзив Эха 15:02, 10 ноября 2021

Представители ОНК побывали в СИЗО, где содержится ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук

Представители Общественной наблюдательной комиссии сегодня побывали в СИЗО №7, где содержится ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев. Ранее стало известно, что конвой забрал у Зуева сумку с личными вещами, в которых был тонометр. Зуев недавно перенес сложную операцию и сегодня утром не смог измерить давление.

Ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников сказал «Эху Москвы», что условия содержания ректора «Шанинки» не нарушаются. После вмешательства правозащитников администрация СИЗО обещала принять передачу для Зуева от его жены. По словам Мельникова, ОНК будет оказывать содействие в защите прав Зуева.

Вчера Мосгорсуд отправил 67-летнего профессора в СИЗО. До этого Зуев содержался под домашним арестом. Ректор «Шанинки» проходит обвиняемым по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой о хищении более 21 миллиона рублей. Своей вины Зуев не признает.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ситуация на восточной границе ЕС – лишь часть общей картины Ответственность за урегулирование миграционного кризиса на польско-белорусской границе несет Запад, который спровоцировал его своими действиями на Ближнем Востоке…

5 188 6 14532 09.11
Голосование
В каких условиях Алексей Навальный должен сидеть в тюрьме?
5 126 6 10245 07.11
Новости

Польские пограничники задержали россиянина за пособничество нелегальной миграции из Белоруссии До этого премьер Польши обвинил в организации миграционного кризиса Владимира Путина…

5 70 6 6587
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Польским политикам, которые клянут Лукашенко, вспомнить бы… Почему сегодня не принять как минимум столько же «благодарных иракцев», чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы?..

5 141 6 14710 08.11
Блоги

Александр Гинцбург: Вакцинация должна быть обязательной «Если ты будешь невакцинированным, ты не только наносишь вред себе, но и своим близким, окружающим. Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, плеваться или что-нибудь еще… Или ходить с грязными руками»...

5 108 6 11990 09:23
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Полконя-2021» Как же западники на все лады издевались над строительством стены на американо-мексиканской границе. Оказалось, #ЭтоДругое со всеми вытекающими. Когда стена «кого надо» стена, о неё можно разбить все высокие стандарты, которыми ранее пытались разрушить стену «неправильную»...

5 204 6 26005 06.11
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Важнейшее событие в жизни Союзного государства Мы считаем важным не диктовать нашим белорусским друзьям, как им жить и строить свою политическую систему, но оказывать им реальную поддержку в том, в чем они сегодня особенно остро нуждаются…

5 75 6 10108 05.11
Блоги

+ Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев пожаловался, что для работы ему предоставили абсолютно пустой кабинет 01:28 Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев пожаловался, что для работы ему предоставили абсолютно пустой кабинет По словам парламентария, до него это помещение занимал депутат от партии власти

5 62 6 9006 06:57
8читать ;смотреть
Новости

Несколько десятков мигрантов смогли прорваться через белорусско-польскую границу Ситуация в этом районе остается напряженной…

5 34 6 5360
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Я против любых намёков на шовинизм и дискриминацию Сегодня некоторые источники действительно выделяют граждан кавказского происхождения (в том числе ради просмотров и хайпа), когда речь идёт о правонарушениях. Будто это какая-то кузница преступников…

5 84 6 13259 08.11
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Кто такой лорд Бальфур и зачем он решил создать Израиль? Кто такой лорд Бальфур и зачем он решил создать Израиль? Ну кто бы вспоминал лорда Бальфура, если бы он не подписал письмо, которое было опубликовано в британских газетах в начале ноября 1917 года одновременно с посланием из Петрограда…

5 28 6 5014 05.11
8читать ;смотреть
Новости

В России новый максимум смертей от коронавируса — скончались 1239 человек За последние сутки в России выявлено 38 058 новых случаев коронавируса в 85 регионах…

5 27 6 5087
Блоги

Вячеслав Володин анонсировал планы России и Белоруссии по унификации законодательств «Президенты Путин и Лукашенко делают все возможное, чтобы от принятия решений, а они носят прорывной характер, выиграли граждане России и Белоруссии!»

5 71 6 13386 07.11
Блоги

Карина Орлова журналист

Трампизм не пройдет С Трампом и трампизмом на общенациональных выборах у республиканцев шансов нет, а без него — есть, как в Вирджинии…

5 90 6 17874 08.11
Новости

Десятки нелегальных мигрантов прорвались в Польшу с территории Белоруссии, сообщают польские СМИ По их данным, две группы прорвали заграждения

5 38 6 8043
Блоги

Обращение лауреаток Нобелевской премии к европейским институциям Даже неполные сведения дают понимание того, сколь огромен масштаб гуманитарной катастрофы, происходящей на границе Евросоюза: мы знаем, что к людям применяется процедура push-back, в связи с чем они обречены на голод…

5 146 6 33458 08.11

Популярное за неделю

Новости

Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ Бондаренко Сотрудники правоохранительных органов ждали Николая Бондаренко в подъезде его дома, после чего отвезли в отдел полиции…

5 45 6 117918
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Путин ни разу свой лик не осквернил маской и задал России эту пофигистическую моду…

5 17 6 84366 03.11
#слушать 51:15 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
В каких условиях Алексей Навальный должен сидеть в тюрьме?
5 125 6 10186 07.11
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Какое народное единство нас ждет Впереди у нас мощный конфликт между государством и обществом, потому что перекос в пользу первого в ущерб второму столь велик, что без серьёзной политической встряски его уже не исправить…

5 61 6 95938 04.11
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Обещали индексировать пенсии выше инфляции? Надо выполнять Обещали индексировать пенсии выше инфляции? Надо выполнять Если инфляция будет не меньше 8% по итогам года, то надо закладываться на 10%-ю индексацию пенсий, а то и больше. Пойдут ли на это власти?

5 68 6 75225 09.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9319928
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5077638

Сегодня в эфире