Представители ОНК побывали в СИЗО, где содержится ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук

Представители Общественной наблюдательной комиссии сегодня побывали в СИЗО №7, где содержится ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев. Ранее стало известно, что конвой забрал у Зуева сумку с личными вещами, в которых был тонометр. Зуев недавно перенес сложную операцию и сегодня утром не смог измерить давление.

Ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников сказал «Эху Москвы», что условия содержания ректора «Шанинки» не нарушаются. После вмешательства правозащитников администрация СИЗО обещала принять передачу для Зуева от его жены. По словам Мельникова, ОНК будет оказывать содействие в защите прав Зуева.

Вчера Мосгорсуд отправил 67-летнего профессора в СИЗО. До этого Зуев содержался под домашним арестом. Ректор «Шанинки» проходит обвиняемым по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой о хищении более 21 миллиона рублей. Своей вины Зуев не признает.

