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14:34, 10 ноября 2021

Меркель просит Москву повлиять на Минск в связи с ситуацией на белорусской границе

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель просит Москву повлиять на Минск в связи с ситуацией на белорусской границе, — сообщает немецкое правительство. Сегодня Путин и Меркель разговаривали по телефону, и судя по информации пресс-службы Кремля, президент России предложил странам Евросоюза наладить прямой контакт с руководством Белоруссии для обсуждения возникших проблем.

По оценке Кремля, ситуация на границе Польши и Белоруссии близка к гуманитарной катастрофе. Москва оказывает помощь Минску, прежде всего, экономическую.


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