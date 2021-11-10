Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель просит Москву повлиять на Минск в связи с ситуацией на белорусской границе, — сообщает немецкое правительство. Сегодня Путин и Меркель разговаривали по телефону, и судя по информации пресс-службы Кремля, президент России предложил странам Евросоюза наладить прямой контакт с руководством Белоруссии для обсуждения возникших проблем.

По оценке Кремля, ситуация на границе Польши и Белоруссии близка к гуманитарной катастрофе. Москва оказывает помощь Минску, прежде всего, экономическую.