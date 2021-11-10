Минобороны Белоруссии сообщает о наращивании сил ПВО вдоль границы на западном и северо-западном направлениях

Министерство обороны Белоруссии сообщает о наращивании сил противовоздушной обороны вдоль государственной границы на западном и северо-западном направлениях. В сообщении отмечается, что в патрулировании границы в воздушном пространстве Белоруссии участвовали два российских военных самолета.

