Восемнадцать сотрудников уволены из Управления ФСИН по Саратовской области после проверок информации о пытках заключенных, — сообщил руководитель Управления Антон Ефаркин в эфире местного телевидения.

Тем временем, сегодня правозащитный проект ГУЛАГУ.нет опубликовал новое видео с пытками и издевательствами над заключенными, которые, как утверждается, сделаны в областной туберкулезной больнице №1 ФСИН Саратовской области. По словам правозащитников, пытки совершали другие осужденные, они действовали по заданию высокопоставленных сотрудников ФСИН и силовых структур.

Проверкой в саратовской туберкулезной больнице должен заниматься лично директор ФСИН. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. «В Саратов должно вылететь, конечно, руководство Федеральной службы исполнения наказания, а не те люди, которых они отправили для проведения проверки. Каким-то образом в эту комиссию попали начальники других учреждений, про которые СМИ писали, что это пыточные учреждения. Это [публикация видеозаписей с пытками] приведет, с одной стороны, к возбуждению целого ряда новых уголовных дел, а с другой стороны, побудит российскую власть взять эту ситуацию на самый высокий уровень для проведения проверки. В этой ситуации обязан разбираться лично директор Федеральной службы исполнения наказания», – сказал он. В.Осечкин отметил, что к настоящему моменту правозащитному проекту известно о более, чем сотне насильственных преступлений по отношению к заключенным. «После изучения секретного видеоархива ФСБ и ФСИН, который привез Сергей Савельев Gulagu.net стало очевидно, что в саратовской ОТБ 1 было совершенно более 100 страшных пыток, насильственных преступлений, а также должностных преступлений, совершенных сотрудниками ОТБ 1, УФСИН по Саратовской области и также отдела «М» УФСБ. То, что мы вчера представили поздним вечером, наглядно показывает, что, к сожалению, к этим страшным пыткам и изнасилованиям подвергались все: и русские, и чеченцы, и дагестанцы, абсолютно без разницы им было кого насиловать. Насиловали любого человека, в отношении которого поступал сверху приказ. И данные факты снимались на видеорегистратор. Мы выбрали 6-7 конкретных эпизодов, старались заблерить, закрыть максимально лица, защитив пострадавших от пыток, но в то же время нам очень важно было обществу, журналистам и власти показать, что это не локальная проблема. Это системная проблема и этому подвергались очень многие», — заключил он.