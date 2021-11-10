В Тбилиси начался суд над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили

Дело касается разгона митингов оппозиции силовиками. Политика в суд не привезли.

Отказ доставить Михаила Саакашвили в суд специальная пенитенциарная служба Грузии объяснила необходимостью обеспечить его безопасность. Там сослались на предупреждения спецслужб о том, что организаторы протестов с требованием освободить экс-президента готовятся блокировать дороги. Эти действия во время доставки Саакашвили в суд создадут дополнительную угрозу для его здоровья, сказали в тюремной службе. Адвокат политика потребовал в начале заседания обеспечить его присутствие, сообщает агентство Интерфакс. Больше месяца Саакашвили провёл в тюрьме Рустави, на днях его доставил в тюремную больницу на окраине Тбилиси. Бывший президент Грузии, который проходит по нескольким делам, уже 40 дней держит голодовку. Он начал её сразу после ареста 1 октября, вернувшись в страну перед местными выборами и призвав подержать оппозицию. Состояние Саакашвили по словам его лечащего врача всё хуже, но голодовку политик прекращать не намерен. Медики добиваются его перевода в многопрофильную гражданскую клинику, власти Грузии против. Встревожена голодовкой и гражданская жена политика, украинский депутат Елизавета Ясько.

Перед началом заседания перед Тбилисским городским судом собрались около двухсот сторонников Саакашвили. Перед ними кордоны полиции. Ситуацию у суда корреспондент агентства Интерфакс называет спокойной. Разбирательство касается разгона оппозиционного митинга в ноябре 2007 года, когда Саакашвили руководил Грузией. Полиция тогда применила дубинки, резиновые пули, слезоточивый газ и водомёты. За этим последовал штурм офиса телекомпании Имеди, которую власти обвиняли в подрыве государственной деятельности.

В Госдепартаменте США призвали власти Грузии оказать Саакашвили необходимую медицинскую помощь.