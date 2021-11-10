Согласно данным оперативного штаба, в России за сутки выявили чуть более 38 тысяч новых заражений коронавирусом

При этом скончались 1239 человек. Это новый максимальный показатель за все время пандемии.



В России 53% взрослого населения привиты от коронавируса, — заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, темпы вакцинации нужно увеличивать. Мурашко отметил, что вакцинированные пациенты не попадают в реанимацию.



Израиль сделал ставку на третью дозы вакцины, благодаря чему ему удалось добиться уверенного снижения числа инфицированных и умерших, сообщают зарубежные издания. С подробностями — Ринат Валиулин.

Так называемый бустерный укол Pfeizer позволил стране остановить мощную четвертую волну коронавируса, которая охватила население прошедшим летом, пишет французская Фигаро. — Из чуть более 60 процентов израильтян, вакцинированных дважды, 40 процентов уже получили разрешение на третью дозу. Издание Гаáрец, ссылаясь на местный минздрав, пишет, что в этом процессе Израиль переступил через знаковую для себя цифру: 4 млн человек уже привиты трижды, что дает им право на получение «Зеленого пропуска», израильского сертификата о полной вакцинации. Завтра , пишет газета, медицинские власти страны объявят о снятии очередных пандемийных ограничений, в частности, разрешат посещение, даже без сертификата, мероприятий на открытом воздухе с не более чем тысячью посадочных мест.

Фигаро при этом отмечает, что далеко не все родители готовы сегодня привить своих детей от 5 до 11 лет третьей дозой. Помимо этого, примерно 15 процентов населения Израиля относятся к категории антиваксеров, на которых, по статистике, приходится половина всех тяжелых случаев заболевания и смертей в стране.

Помимо бустерной дозы министерство здравоохранения Израиля также возлагает большие надежды на лекарства от коронавируса, разработанные фармацевтическими компаниями Pfeizer и Merck.