Польские пограничники сообщили о задержании гражданина России на границе с Белоруссией

Ему вменяют пособничество нелегальным мигрантам.

Задержанный россиянин, как говорят в Варшаве, оказался среди трех человек, которых польские власти заподозрили в помощи мигрантам при незаконном пересечении границы. Среди других фигурантов разбирательства – по одному гражданину Швеции и Литвы. Никаких подробностей при этом не приводится. Польские пограничники лишь утверждают, что за минувшие сутки было зафиксировано почти 600 попыток прорыва границы с белорусской стороны мигрантами.

Ситуация в этом районе обострилась два дня назад, когда к ограждениям, разделяющим Польшу и Белоруссию, подошла колонна мигрантов, численность которых оценивается в диапазоне от 2 до 4 тысяч человек. Это ночью, по данным Варшавы, две группы из нескольких десятков нелегалов смогли силой прорвать границу и проникнуть на польскую территорию в разных местах. Всех их удалось вернуть на белорусскую сторону, хотя некоторых, как отметили пограничники, пришлось разыскивать. При этом в Минске обвинили польских военнослужащих в применении насилия против мигрантов: там утверждают, что как минимум у четырех человек выявили множественные травмы.

Зам.министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил в эфире «Эха Москвы», что страны ЕС не допускают жестокого обращения с беженцами.

Сегодня Польша предупредила Белоруссию о возможности полного закрытия границы. Между тем, уже на следующей неделе Европейский союз может одобрить новые санкции в отношении Белоруссии.



Россия не имеет отношения к происходящему на белорусско-польской границе, — дал понять пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом, по словам Пескова, о задержании россиянина за пособничество нелегалам польскими силовиками в Кремле пока ничего не знают.